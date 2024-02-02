Günaydın’dan büyük suçlama

CHP TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmir için belirlenen belediye başkan adaylarıyla ilgili görüşlerini açıkladı. Günaydın, "İzmir'de sokağın söylediğini söylüyorum. İzmir'de diyorlar ki 'mazeretiniz nedir?' Bütçeniz mi yok? İlçe belediye başkanları sizden değil mi? Özel olarak mı engelleniyorsunuz? Bu soruların hepsine 'evet' diyebileceğiniz bir durum yok ise o halde İzmirlinin daha fazla hizmet beklentisini neden karşılayamıyorsunuz? Bu soru İzmir'e giden herkese sorulan bir konu. İzmirli 'ben sana oy vermeye mecbur muyum? Sen daha iyi olmalısın diyor" diye konuştu.