Hamza Dağ: Kenti taçlandıracağız

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kütahyalı Federasyon Dernekler ve Dernekleri Birliği üyeleri ile Bornova'da bir araya geldi. Cumhur İttifakı Bornova Belediye Başkan Adayı Cevdet Çayır, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak'ın katılımcıları selamladığı toplantıda konuşan Dağ, dikkat çekici mesajlar verdi.

Dağ, "İzmir sevdalısı olarak şehrin yönetilememe sorununu kendime dert ediyorum. İnşallah 1 Nisan'dan sonra şehre kazandıracağım hizmetlerden dolayı heyecan duyuyoruz. Yapmak istediğimiz hususlar öyle heyecanlandırıyor ki gece heyecandan bir anda uyanıp saatlerce onları hayal ediyoruz" dedi.

HİZMET BELEDİYECİLİĞİ

Kentte her hanede izi olduklarını belirten Dağ, "Önümüzdeki 5 yıl hep birlikte bu izi taçlandıracağız. Biz İzmir'in bir çok problemini masaya yatırdık. İnşallah 13 Şubat'ta projelerimizin lansmanını gerçekleştireceğiz. Biz defalarca sizlerle aile gibi olduk. Aile gibi muhabbetimiz var. Ben sizlerden 2 ay boyunca çalışmanızı, benden haber bekleyerek değil, etrafımıza, eşimize dostumuza, bize oy vermeyenlere gitmenizi istiyorum. Bu seçim İzmir'in hizmet belediyeciliği ile buluşacağı bir seçim. Bu nedenle komşu, esnaf, arkadaşa ziyarette bulunarak onlarla konuşarak kapı kapı dolaşmanızı istiyorum" dedi.

'ŞEHRİ EMİN OLMAYA TALİBİZ'

DAĞ, Bornova programında esnaf ziyaretleri yaptı, vatandaşların derdini dinledi. Dağ şöyle konuştu: "Buradaki insanlarla sohbet ettik. Onların derdiyle dertlendik, çare bulmaya gayret ettik. İnsanlar bu şehre artık bir şehri emin istiyorlar. Biz de gerçekten bu kentin şehri emini olmaya talibiz. İzmir'e hizmetkar olmaya talibiz. Tek bir amacımız var. 4,5 milyon İzmirli hemşehrimizin gönlüne girmek."