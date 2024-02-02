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Haberler İzmir İzmir'de 7 saate varan su kesintisi 2 Şubat Cuma

İzmir'de 7 saate varan su kesintisi 2 Şubat Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesilecek? soruları merak ediliyor. İşte 2 Şubat Cuma İzmir su kesintisi detayları...

GÖZDE AYVAZ
İzmir’de 7 saate varan su kesintisi 2 Şubat Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 2 Şubat Cuma İzmir su kesintisi detayları...

İzmir’de 7 saate varan su kesintisi 2 Şubat Cuma

BORNOVA MERKEZ, MERİÇ, ÇAMKULE, SERİNTEPE, TUNA
02.02.2024 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA MERKEZ
02.02.2024 saat 09:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA İNÖNÜ, İNÖNÜ MAH, ATATÜRK
02.02.2024 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saate varan su kesintisi 2 Şubat Cuma

BORNOVA ÇAMKULE
02.02.2024 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

BUCA YENİGÜN
02.02.2024 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME ILDIR
02.02.2024 saat 09:20 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saate varan su kesintisi 2 Şubat Cuma

ÇİĞLİ ATAŞEHİR
02.02.2024 saat 09:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ ÇANDARLI
02.02.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK AKIN SİMAV, ALTINTAŞ, MİTHATPAŞA, BARBAROS, KEMAL REİS, TURGUT REİS, KILIÇ REİS, PİRİ REİS
02.02.2024 saat 09:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

URLA YENİ, YENİCE
02.02.2024 saat 09:40 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 7 saate varan su kesintisi 2 Şubat Cuma

KONAK YENİŞEHİR, MERSİNLİ, HİLAL
02.02.2024 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN MERMERLİ, KASIMPAŞA
02.02.2024 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ OVAKENT, KONAKLI, GÖLCÜK, YOLÜSTÜ, ÇAĞLAYAN, BEYAZITLAR, KÜÇÜKAVULCUK, DOLAYLAR, OĞUZLAR, MURSALLI, BAYIRLI, KAYAKÖY
02.02.2024 saat 09:00 ile 15:30 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

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