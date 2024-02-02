Yardım istediği polis memurunu vurdu

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde, 'KADES' uygulamasından yardım isteyen 4 çocuk annesi B.K, kısa sürede evine gelen polis ekibi tarafından emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan B.K, daha sonra eşinden şikayetçi olmadı. B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından ulaşım sorunu yaşayacağı gerekçesiyle polis ekiplerinden yardım istedi.

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POLİS otosuna bindirilen B.K. oturduğu adrese götürüldü. İddiaya göre, B.K. araçtan indiği sırada, kendisini bırakan polisten apartmanı kontrol etmesini istedi. Bunun üzerine polis memuru S.A, B.K.'ya eşlik ederek apartmanın 1'nci katındaki dairesine kadar götürdü. B.K, kapı girişinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı polis memuru S.A.'nın beylik tabancasını alıp ateş etti.

Belinden vurulup yaralanan polis memuru olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, silahı kullanan B.K. isimli kadın ise, evine girdi. Hastaneye kaldırılan polis memuru S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.K., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan B.K.'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, polis memurunun kendisine saldırdığını ve bu nedenle vurduğunu itiraf ettiği sözleri yer aldı.