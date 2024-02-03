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Haberler İzmir İzmir merkezli terör operasyonunda 7 tutuklama

İzmir merkezli terör operasyonunda 7 tutuklama

Son dakika İzmir haberleri...İzmir merkezli 9 ilde terör örgütleri DHKP-C ve MLKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 7'si, tutuklandı.

DHA
İzmir merkezli terör operasyonunda 7 tutuklama

Son dakika İzmir haberleri...İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ekipleri, yürüttüğü çalışma sonucu terör örgütleri DHKP-C ve MLKP'ye yönelik, 30 Ocak sabahı, İzmir merkezli İstanbul, Tekirdağ, Samsun, Mersin, Malatya, Manisa, Diyarbakır ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi, 27 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Dün adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmada, haklarında gözaltı kararı olan 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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