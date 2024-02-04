Apartman yangınında 3 kişi hastanelik oldu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın panik yarattı. Yangın Gazi Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Daireden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bazı apartman sakinleri kendi imkanlarıyla binanın dışarısına çıkarken, birçok kişi ise itfaiye ekiplerince kontrollü bir şekilde binanın dışına çıkarıldı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, dumandan etkilenen 3 vatandaş ambulanslar ile çevredeki hastanelere götürüldü. Yapılan tetkikler sonucunda vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.