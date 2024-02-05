“5 yıl boyunca ilçede tek icraat yapmadı”

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan Kemalpaşa'da konuştu. CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, 5 yıl boyunca ilçede bir icraat yapmadığını, belediye çalışanlarına maaş dahi ödeyemediğini ifade etti. İnan, Kemalpaşa'da bir restoranta düzenlenen vefa yemeğinde AK Parti'de görev yapmış yöneticiler ve üyelerle bir araya geldi.

İLÇE GERİYE GİTTİ

KEMALPAŞA'NIN geçen 5 yıl içinde çok zaman kaybettiğini belirten İnan, CHP'li yönetim nedeniyle ilçenin 25 yıl geri göttiğini, belediyecilik hizmetleri konusunda vatandaşın mağdur edildiğini savundu. İnan, "56 gün boyunca önceliğimizi belediye başkan adayımıza vermeliyiz" dedi.