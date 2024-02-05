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Haberler İzmir İzmir'de kaçakçılık operasyonu! 8,2 milyon TL'lik vergi kaybı önlendi

İzmir'de kaçakçılık operasyonu! 8,2 milyon TL'lik vergi kaybı önlendi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de ekipler tarafından belirlenen adreslere son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 52 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyon kapsamında 8,2 milyon TL vergi kaybının da önüne geçildi.

DHA
İzmir’de kaçakçılık operasyonu! 8,2 milyon TL’lik vergi kaybı önlendi

İzmir'de son 10 günde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 52 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 8,2 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildiği bildirildi.

İzmir’de kaçakçılık operasyonu! 8,2 milyon TL’lik vergi kaybı önlendi

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Ocak-01 Şubat 2024 tarihleri arasında 42 operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda 52 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir’de kaçakçılık operasyonu! 8,2 milyon TL’lik vergi kaybı önlendi

Baskınlarda 996 bin boş makaron, 408 bin 640 içi doldurulmuş makaron, 3 bin 419 paket gümrük kaçağı sigara, bin 366 kilo nargile tütünü ve kıyılmış tütün, 6 bin 288 sigara sarma kağıdı, 2 bin 673 gümrük kaçağı puro, 4 bin 420 litre taklit etiketli etil alkol, 106 şişe/litre sahte içki, 388 bin 626 muhtelif emtia ürünü, 2 bin 654 otomobil yedek parçası, 6 bin 283 cinsel içerikli hap, 19 gümrük kaçağı cep telefonu, 3 bin 283 elektronik sigara cihazı ve likidi, 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ürünü, 9 tarihi eser (sikke ve obje), 1 sigara sarma makinesi, 1 ruhsatsız tabanca, 10 fişek ele geçirildi.

İzmir’de kaçakçılık operasyonu! 8,2 milyon TL’lik vergi kaybı önlendi

Operasyonlarda devletin yaklaşık 8,2 milyon TL vergi kaybına uğramasının önlendiği belirtildi.

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