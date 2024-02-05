“Kent, CHP’nin siyaset laboratuvarı değil”

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı Bornova ve Kemalpaşa'da vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla çay içerek sohbet eden Saygılı'nın hedefinde CHP'nin İzmir aday listesi vardı.

MEMNUNİYET ORTADA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Listeler dört dörtlük olmayabilir' yorumunu da değerlendiren Başkan Saygılı, "CHP, İzmir'e vur ensesine, al lokmasını muamelesi yapmaya devam ediyor. Ayrıca, Genel Başkanları Özel, 'Anketle aday belirleyeceğiz' dedi. Başkanlarının neredeyse yüzde 90'ını aday yapmadı. Demek ki, İzmir memnun değilmiş. Yerlerine atadıkları isimlerin de oluşturduğu memnuniyet ortada. İzmir, CHP'nin siyaset laboratuvarı değil" dedi.