Mahkumlar okulları yeni döneme hazırlıyor

DENETİMLİ Serbestlik Yasası kapsamında yaklaşık 200 yükümlü, İzmir'de düzenlenen proje ile yarıyıl tatilinde 5 ilçede okulları boyuyor, temizliyor ve tadilat işlerini yapıyor. Yükümlüler, işlemleri ikinci dönem eğitimine yetiştirmek için hummalı çalışmayı sürdürüyor. Yaptığı iş sebebiyle mutlu olduğunu ifade eden yükümlülerden birisi, "Çevre düzenlemesi, boya ve badana gibi işlemleri yapıyoruz. Günde 4 saat çalışıyoruz. Gayet mutluyuz. Gençler ve çocuklar geleceğimiz. Gereken ne ise sonuna kadar yapmaya hazırız. Okulların açılmasına az bir zaman kaldı. Bu sebeple hızlı bir şekilde hareket ediyoruz" diye konuştu.