Saldırgan eş aranıyor

İZMİR'DE kamu kurumu personeli olan 42 yaşındaki T.Ç. 19 yıllık eşi Ö.Ç'ye nisan ayında boşanma davası açtı. Aile mahkemesi, Ö.Ç hakkında uzaklaştırma kararı aldı. Ancak süreç içinde Ö.Ç'ye uzaklaştırma kararını 2 kez ihlal ettiği gerekçesiyle elektronik kelepçe takıldı.

'KENDİMİ KORUYAMADIM'

ELEKTRONİK kelepçeyi 25 Ocak'ta kırarak eşinin yaşadığı eve gelen Ö.Ç, kendisini polis gibi tanıtarak açtırdığı kapıdan eve girerek eşine bıçakla saldırdı. Yaralanan T.Ç, kendisini ölümle tehdit ederek kaçan eşi hakkında yeniden suç duyurusunda bulundu. T.Ç, Ö.Ç'nin olayın üzerinden geçen 8 gün geçmesine rağmen bulunamadığını, hayatından endişe ettiğini belirterek, "Canımdan olabilirdim. Polis arıyor ama hiçbir şey beni rahatlatmıyor. Sokağa çıkmaya korkuyorum. Ben yıllardır bu tür vakalarda kadınlara destek oldum. Ama kendimi koruyamadım" dedi.