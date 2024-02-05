Sosyal girişimciler yol haritası için bir arada

YAŞAR Üniversitesi'nin kentteki sosyal girişimcileri desteklemek için başlattığı program kapsamında İzmir Sosyal Girişimcilik Buluşması gerçekleştirildi. Yaşar Üniversitesi SoFi Koordinatörü Kevser Çimenli, bu buluşmanın İzmir'de bir ilk olduğunu söyledi. Girişimcilik Merkezi İzmir'de farklı temalarla, girişimcileri bir araya getirdiklerini belirten Ar-Ge İnovasyon Şube Müdürü Esra Akkiraz, "İş birliğimiz kapsamında İzmir'deki sosyal girişimciler, destekleyici paydaşlar, kurumlar haritalandırılarak mevcut durum ve ihtiyaç analizi yapılacak. Bu çalışmaların sonucu olarak yerel yönetimler ölçeğinde Türkiye'de ilk olarak bir eylem planının oluşturulması planlanıyor. O yüzden bu projeye çok kıymet veriyoruz" ifadelerini kullandı.