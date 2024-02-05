Yeni Asır yazmıştı o yol düzeltildi

İZMİR Tire'de, Hastane Caddesindeki devasa çukur Yeni Asır'ın duyarlı yayınından sonra tamir edildi. Caddenin şehir içi ulaşımında sık kullanılan güzergah üzerinde bulunduğunu belirten mahalliler, son dört yılda yolun bu bölümü defalarca kazıldı. Asfaltla kapatılacağına her defasında üzeri toprakla kapatılan çukur yağmur suyu ile tekrar tekrar derinleşiyordu. Vatandaşlar, "Yeni Asır'ın sorunumuzu dile getirmesinin ardından çukur belediye yetkilileri tarafından asfaltlanarak hızla kapatıldı. Ancak, kullanılan asfaltın kalitesizliğinden mi yoksa özensiz işçilikten midir bilinmez, tamir edilen yol yine hızla bozulmaya başladı. Yetkililerden kangren haline gelen sorunumuza kalıcı bir çözüm istiyoruz" diye konuştu.

ÖZENSİZ YAPILAN KALDIRIMLARA İSYAN

İZMİR'İN Tire ilçesinde, yenilenen alt yapı çalışmalarında baştan sağma yapılan kaldırım çalışmaları vatandaşı isyan ettirdi. Fatih mahallesi, Vakıf ve Melisa sokak sakinleri, parke taş olarak yenilenen yol çalışmalarının ardından kaldırımların adeta yarım bırakıldığından yakınarak, "Kaldırımlarda oluşan çukurlara bir anlam veremiyoruz. Kod farkı yüzünden apartmanların otoparkına girip çıkarken kaldırımlara döşenen taşlar otomobillerimizin alt takım ve lastiklerine zarar veriyor. Üstü açık bırakılan telefon ve internet kablolarının geçtiği çukurlar yaşlı ve çocuklarımızı için birer tuzak niteliğinde. Yolu yapanlar kaldırımları niye özenli şekilde yapmaz veya yarım bırakır? Yetkililerden kaldırımlarımızı bir an önce standarda uygun şekilde yapmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.