‘Karabağlar eşsiz bir belediyecilikle tanışacak’

AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde Ağrılılar Derneği'ni ziyaret eden Tunç gün içinde de Sivas Güneykayalılar ve Eskiizmir Erzurumlular Derneği'nde vatandaşlar ile buluştu. Karabağlar'da yaşayan tüm hemşehri toplulukları ile eşit mesafede olduğunu vurgulayan Tunç, "İlçemizin gelişim ve değişim projelerini hep birlikte planlayacağız. Dilimiz ortak, aklımız ortak olacak" dedi.

KARABAĞLAR'DA dezavantajlı bölge bırakmamak, ilçenin her yerini geliştirmek için Karabağlar halkı ile birlikte çalışacaklarının altını da çizen Başkan Adayı Tunç, "Her icraatımızı halkımızın da fikrini alarak, hep birlikte yapacağız. Emin olun sokağınızdaki bir duvarı boyarken bile rengini sizlerle konuşarak belirleyeceğiz" diye konuştu.