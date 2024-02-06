‘Kronikleşmiş sorunlar çözüme kavuşuyor’

Menemen Belediyesinin, Çanakkale asfaltında inşa ettiği battı-çıktı inşaatında ışık göründü. Çalışmaları yerinde inceleyen Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Türkiye'de, bölgemizde ve İzmirimizde ilkleri kazandırdığımız Menemenimizde kronikleşmiş sorunları da bir bir çözüme kavuşturuyoruz. Tünelimizde fore kazık imalatları tamamlandı ve ışık göründü. Mart ayının ilk haftasında hep birlikte hizmete açma hedefimize her geçen gün daha da yaklaştık" dedi.

Pehlivan, "Her geçen gün nüfusu artan Menemen'imiz; gerçekleştirdiğimiz projelerimizle gelişiyor ve değişiyor. Eğitimden sağlığa, kültür sanattan spora, altyapıdan üst yapıya, sosyal yardımlardan eser ve hizmet belediyeciliğine kadar birçok alanda Menemen'imize ilkleri kazandırıyoruz. Bizler kronikleşmiş sorunların üzerine cesaretle gidiyor; kararlılıkla güzel ilçemize hizmet ediyoruz" dedi.