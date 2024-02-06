‘Taleplere kulak veriyor projeleri şekillendiriyoruz’

CUMHUR İttifakı Karaburun Belediye Başkan adayı Eyüp Kaykaç, saha çalışmalarında yaptığı çalışmalarla ilgili, "Dinlediğimiz her bir sorun, bizim için yeni bir çözüm kapısı açıyor. Biz de bu taleplere kulak veriyor, projelerimizi bu doğrultuda şekillendiriyoruz" dedi.

Başkan adayı Eyüp Kaykaç şöyle konuştu: "Karaburun'a hizmet etme arzusuyla çıktığımız bu yolda, vatandaşlarımızla doğrudan iletişim kurma fırsatı buluyoruz. Saha çalışmalarımız kapsamında esnafımızı ziyaret ediyor, mahallelerimizdeki vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Halkımızın talepleri önemli. Dinlediğimiz her bir sorun, bizim için yeni bir çözüm kapısı açıyor. Biz de bu taleplere kulak veriyor, projelerimizi bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Amacımız, Karaburun'u daha yaşanabilir, daha güzel bir yer haline getirmek" dedi.