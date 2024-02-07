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Haberler İzmir İzmir'de korkunç olay! Yem karma makinesine sıkışan bekçi yaşamını yitirdi

İzmir'de korkunç olay! Yem karma makinesine sıkışan bekçi yaşamını yitirdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bekçilik yapan 30 yaşındaki İbrahim Aydemir, ailesine ait çiftlikte çalıştığı esnada yem karma makinesinin şaftına sıkışarak yaşamını yitirdi.

DHA
İzmir’de korkunç olay! Yem karma makinesine sıkışan bekçi yaşamını yitirdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayındır ilçesinde dün saat 21.00 sıralarında Bayındır ilçesine bağlı Çırpı Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi. İbrahim Aydemir ailesine ait çiftlikte çalıştığı sırada, iddiaya göre yem karma makinesine sıvı gübre atmak istedi. Henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybeden Aydemir, yem karma makinesinin şaftına sıkıştı. Olayı gören yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aydemir'in yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olduğu öğrenilen Aydemir'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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