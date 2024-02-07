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Haberler İzmir Oğuz Erge’nin katilinin iddianamesi hazır

Oğuz Erge’nin katilinin iddianamesi hazır

HABER MERKEZİ
Oğuz Erge’nin katilinin iddianamesi hazır
İZMİR'DE şoför Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal'a "nitelikli kasten adam öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından dava açıldı. İzmir'de kendisini 'üşümesin diye' aracına alan taksi şoförü Oğuz Erge'yi öldüren katil zanlısı Delil Aysal hakkında iddianame hazırlandı. Savcı, Aysal için ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. İzmir'de de taksi şoförleri meslektaşlarının öldürülmesini protesto etti. Şoförler, Erge'nin fotoğrafları ile "Öldürülmek istemiyoruz, koruma kabinli araç istiyoruz" yazılı döviz taşıdı.
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