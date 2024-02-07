Son dakika: İzmir’de Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı’nın da aralarında bulunduğu 30 kişiye gözaltı kararı

Son dakika haberi...İzmir'de 2,5 milyarı aşkın büyük vurgunda kayıplara karışan Ocakçı Holding sahibi iş insanı Sedat Ocakçı'nın da aralarında olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek kar vaadiyle 30 kişiden 23 milyon lira toplayarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen, Ocakçı Holding sahibi iş insanı Sedat Ocakçı, eşi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 30 şüpheliyi yakalamak için Çiğli ilçesindeki şirket binası ile bazı adreslere operasyon düzenledi.

Zanlıların satışını yaptıkları tokenle kripto piyasalarında para kazandıracaklarını ve dron fabrikası kurarak kar payı dağıtacaklarını vadettiği, bu yöntemlerle yaklaşık 2 bin 500 kişiden 2,5 milyar lira topladıkları öne sürüldü.

BİR HAFTADIR ULAŞILAMIYORDU

İzmir'in Çiğli ilçesinde yüksek para getirisi vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen Ocakçı Holding'in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı'ya bir haftadır ulaşılamıyordu.Holdingin bulunduğu binanın da iki aylık kira ve elektrik su borcunun ödenmemesinden dolayı boşaltıldığı ve levhalarının da indirildiği görülmüştü. Mağdurların öfke kustuğu ve ulaşamadıkları genç girişimci Sedat Ocakçı, bir video paylaşarak, paralarını geri göndereceklerini söyledi.

‘Çok sevdiğiniz paraları göndereceğim’