İzmir dahil 33 ilde DAEŞ terör örgütü operasyonu: 147 şüpheli yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İçişleri Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 33 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen "Kahramanlar-49" Operasyonu'nda 147 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında, "Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin kimseye göz açmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün çabalarıyla mücadelemize aralıksız devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerimizce düzenlenen operasyonlarda Adana'da 5, Adıyaman'da 3, Afyonkarahisar'da 17, Ankara'da 8, Antalya'da 3, Bingöl'de 1, Bitlis'te 1, Bolu'da 4, Bursa'da 2, Çorum'da 3, Diyarbakır'da 7, Düzce'de 1, Eskişehir'de 1, Elazığ'da 2, İstanbul'da 2, Gaziantep'te 6, İzmir'de 11, Karabük'te 1, Kayseri'de 5, Kırıkkale'de 1, Kırşehir'de 6, Kilis'te 6, Kocaeli'de 3, Konya'da 4, Kütahya'da 1, Manisa'da 9, Mardin'de 3, Mersin'de 6, Muğla'da 2, Sakarya'da 8, Samsun'da 2, Şanlıurfa'da 11, Yalova'da 2 şüpheli yakalandı" ifadelerine yer verdi.