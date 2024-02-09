AK Parti Adayı Tunç: Yorgun Karabağlar’a can vermeye geliyoruz

Şanlıurfalı vatandaşlarla güne başlayan AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç, ardından Ordu Caddesi'nde esnafları ziyaret etti ve Abdi İpekçi Mahallesi'nde mahalle sakinleri ile bir toplantı gerçekleştirirken ev ve taziye ziyaretlerine de katıldı. Tunç, Karabağlar'ın hizmet için kaybedecek zamanının olmadığını vurgulayarak , "Karabağlar'da yaşayan hemşehrilerimiz 'Başkanım gel de bizi kurtar' diyerek bizimle iletişime geçiyorlar. Karabağlar yorgun bir ilçe biz Karabağlar'a kan olmaya can olmaya geliyoruz" dedi.

Ordu Caddesi'nde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde vatandaşların otopark isyanına bir kez daha tanık olan Başkan Adayı Tunç, ilçede Kaymakamlık yaptığı dönemden beri bu dertleri sürekli dinlediğini ve sorunun büyüklüğünün farkında olduğunu dile getirdi. Belediye Başkanı olmasıyla birlikte Ordu Caddesi'nin trafik ve otopark sorununu çözmek için de çeşitli projeleri olduğunu dile getiren Tunç, vatandaşlara bu projeleri birinci ağızdan anlattı.

"KARABAĞLAR'IN ARKA MAHALLESİ OLAMAZ TÜM VATANDAŞLARIMIZ EŞİT HİZMET"

Limontepe ve Salih Omurtak gibi ilçenin arka mahallelerinde oturan vatandaşlar Başkan Adayı Tunç'tan göreve gelmesiyle birlikte kendileri için de ulaşım sorununa bir çare bulmalarını istedi. Tek bir otobüs ile, onun da saatinde hareket etmediğini ve işe gelip giderken büyük sıkıntı yaşadıklarını belirten vatandaşlara Başkan Adayı Tunç sahil şeridinden örnek verdi. İlçenin sahil kısmında oturan vatandaşların en doğal hakkı olarak vapur, metro, tramvay ve otobüs gibi farklı alternatiflerinin olduğunun altını çizen Tunç, "Karabağlar'da tüm mahallelerimiz eşit hizmete ulaşacak. Arka mahalle algısını ilçemizin her bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız eşit şartlarda hizmetle bizimle buluşmaya hazır olsun" şeklinde konuştu.

"KİMSENİN GÖNLÜNÜ İNCİTECEK EN UFAK BİR İŞİN İÇİNDE OLMAYACAĞIZ"

Mahalle ve dernek ziyaretlerinde de yapmış olduğu konuşmalarında hiç kimsenin gönlünü incitecek en ufak bir işin dahi içinde olmayacaklarını vurgulayan Tunç, "İlçede altyapı eksikliğinin her mahalle ve sokakta, bizzat sorunu yaşayan vatandaşlarla ortak karar alınarak ve herkesin hakkı gözetilerek çözülmesinin mümkün. Emin olun sizlerin desteği sayesinde 1 Nisan'dan sonra Karabağlar AK Parti'nin eşsiz belediyeciliği ile tanışacak" ifadelerini kullandı.