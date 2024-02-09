  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Fabrika işçilerini taşıyan servis ile tır çarpıştı | 3 kişi hayatını kaybetti

İzmir'deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Fabrika işçilerini taşıyan servis ile tır çarpıştı | 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Torbalı ilçesinde tırın, fabrika işçilerini taşıyan servise çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Feci kazaya ait görüntüler ortaya çıktı.

AA
İzmir’deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Fabrika işçilerini taşıyan servis ile tır çarpıştı | 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Torbalı ilçesinde bir tırın servis minibüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

İzmir-Aydın kara yolu Kuşçuburun mevkisinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 35 BDT 622 plakalı tır, karşı şeride geçerek bir mobilya fabrikasında çalışan işçileri taşıyan 35 AIA 626 plakalı servis minibüsüne çarptı. Tır, daha sonra yol kenarındaki evin duvarına çarparak durdu.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hikmet Tayfun Ç. (69) Ömer A'nın (42) hayatını kaybettiğini belirledi. Hastanelere kaldırılan 12 yaralıdan 1'i de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların hastanelerdeki tedavisi devam ediyor. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA