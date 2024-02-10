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Haberler İzmir Çapraz nakille böbrek kardeşliği

Çapraz nakille böbrek kardeşliği

HABER MERKEZİ
Çapraz nakille böbrek kardeşliği
İzmir'de kan uyuşmazlığı ve bağışıklık sisteminde yaşadıkları sorunlar nedeniyle yakınlarından böbrek nakli imkanı olmayan iki hasta, birbirlerinin eşlerinden yapılan nakillerle hayata tutundu. Buca'da yaşayan Nazik Orgun'a (45) 2007 yılında, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Abdullah Aslan'a (52) ise 7 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi koyuldu. Hastalara Prof. Dr. Erhan Tatar tarafından çapraz nakil yöntemi önerildi. Etik kurul onayıyla gönüllü vericilerin böbreklerinin, karşı ailedeki hastaya uygun olduğu söylendi. Yapılan tetkikler sonucunda Serkan Orgun'un böbreği Abdullah Aslan'a, eşi Hasibe Aslan'ın böbreği ise Nazik Orgun'a nakledildi.
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