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Haberler İzmir İzmir'de 2 ayrı adrese kumar baskını

İzmir'de 2 ayrı adrese kumar baskını

Son dakika İzmir haberleri... İzmie'in Bornova ilçesinde bulunan iki adrese ekipler tarafından birer gün arayla operasyon düzenlendi. Yapılan baskında kumar oynayan 126 kişiye toplam 809 bin 550 TL ceza kesildi. Kumar oynamaya yer temin eden 2 işletme sahibi ise gözaltına alındı.

DHA
İzmir’de 2 ayrı adrese kumar baskını

Son dakika İzmir haberleri... İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Gökdere ve Yaka Mahallesi'nde kumar oynandığı ihbarı üzerine dün ve bugün 2 iş yerine operasyon düzenledi. Tombala oynandığı belirlenen iş yerlerindeki 126 kişiye toplam 809 bin 550 TL para cezası kesildi. İşletme sahipleri Ö.E. ve M.Ç., gözaltına alındı.

Her iki işletme de mühürlendi. İşletme sahipleri hakkında 'kumar oynama ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan soruşturma başlatılmak üzere tutanak tutuldu. İşletme sahipleri Ö.E. ve M.Ç., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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