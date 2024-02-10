Minibüs ile TIR kazasında 3 ölü

İzmir'in Torbalı ilçesinde, mobilya fabrikasında çalışan işçileri taşıyan minibüs ile karşı şeride geçen TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 işçi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı. Kaza, önceki gün saat 19.00 sıralarında Kuşçuburun Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki mobilya fabrikasında çalışan işçileri taşıyan minibüs, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen C.T. yönetimindeki TIR ile çarpıştı. Kazada minibüste bulunan Hikmet Tayfun Çaktır (69) ve Ömer Astarcıoğlu (42) olay yerinde, durumu ağır olan Mesut Polat (31) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 14 kişi ise tedavi altına alındı. TIR sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan işçi minibüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kendi yolunda seyir halinde olan işçi minibüsüne, karşı şeride geçen TIR'ın çarptığı anlar yer aldı.