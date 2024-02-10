Yüzyılın vurguncuları hesap veriyor

İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 binin üzerinde mağdurdan yüksek faiz vaadiyle para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan Sedat Ocakçı ve eşi Sevilay Ocakçı adliyeye sevk edildi. Yozgat'ta dron fabrikası kurma vaadiyle tanınan Ocakçı Holding ile ilgili operasyonda gözaltı sayısı 32'ye yükseldi. İzmir'de, yüksek faiz vaadiyle 3 bini aşkın kişiden 5 milyar 123 milyon TL para topladığı ileri sürülen Ocakçı Holding'in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı (34) ve eşi Seçilay Ocakçı (30), geçtiğimiz çarşamba günü yurt dışına çıkış hazırlığındayken Adana'da yakalanmıştı.

'BEN HEP KAZANIRIM'

Çiftin topladığı paranın 5 milyar 123 milyon lirayı bulduğu iddia edildi. Sedat Ocakçı ifadesinde, "Hiçbir zaman kaybetmem, hep kazanırım. Herkes parasını alacak, paralar faaliyette" dedi. Seçilay Ocakçı'nın ise suçlamaları kabul etmediği, şirket faaliyetleri ile hiçbir alakası olmadığı, yatırımlarla kocasını ilgilendiğini söylediği öğrenildi.