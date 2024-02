İzmir’de oğlunu skuter kazasında kaybeden acılı baba isyan etti: Skuterler çocuklarımızın canıyla oynuyor

'SKUTER CAN ALMASIN'

Skuterin tehlikeli olduğunu vurgulayan Sönmez, "10 yaşında herhangi bir çocuk, telefonundaki bu uygulama ile skuter alıp, kolayca trafiğe çıkabiliyor. Soykan Sönmez, Antalya Manavgat'tan İzmir'deki okulunu burslu kazanabilmek için emek vermişti. Burslu okuyordu. İngilizce, İspanyolca ve Almanca dillerini konuşabilen; ülkesine hizmet etmek isteyen bir çocuktu. Böyle hunharca bir skuter kazasında bütün emekleri ve idealleri mahvoldu. Belki yarın sizin çocuğunuz da cep telefonundan bir uygulamayla skuter alacak. Belki aynı senaryoyu sizler yaşayacaksınız. Tüm anne, babalara sesleniyorum. Çocuğu olan her anne-baba, çocuklarına sahip çıkmalı. Kimse mağdur olmamalı. Çok net bir şekilde skuterler kaldırılmalı. Çünkü skuterler çocuklarımızın canıyla oynuyor. Çocuklarımız cep telefonlarından 10-15 lira karşılığında bu canavarları kullanıyorlar. Çünkü çok tedbirsiz bir araç. Hiçbir güvenlik ve önlemleri yok. Hiçbir şekilde denetlenmiyor. Telefonlarınız varsa direğin ağacın altında duran skuteri alıp, kullanabiliyorsunuz. Bunun için kanun boşluğu var. Kanun yapılsın, artık yeter. Skuter can almasın. Kimsenin annesi ağlamasın. Soykanlar ölmesin" diye konuştu.