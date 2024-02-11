İzmir’in Seçil Erzan’ından ‘Ben kaçmadım’ iddiası

ARDA Turan, Emre Belezoğlu gibi ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan gibi onlarca kişiyi milyonlarca dolandırdığı iddia edilen Ş.T., Yeni Asır'a konuştu.

Hakkında soruşturmanın devam ettiğini belirten Ş.T., şöyle söyledi: "İzmir'de bir üniversitede görev yapıyordum, kendi isteğim ile ayrıldım, kaçmadım, yatırım konusunda eski eşimin kardeşi kendi isteği bu yatırımları yaptık. Birlikte kazandığımız ve birlikte kaybettiğimiz dönemler oldu. Ben vaat edilen tüm paraları ödeyeceğim." Ş.T'nin de kısa süre önce istifa ederek işinden ayrıldığı öğrenilirken genç kadın hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.