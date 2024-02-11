Yüzyılın vurguncuları parmaklıklar ardında

İzmir'de, yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiden 5 milyar 123 milyon TL para topladığı belirtilen ve FETÖ'den ihraç edildiği ortaya çıkan Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı'nın da aralarında olduğu toplamda 27 şüpheli tutuklandı.

Yozgat'ta dron fabrikası kurma vaadiyle tanınan Ocakçı Holding ile ilgili operasyonda gözaltı sayısı 32'ye yükselmişti. Ocakçı, önceki gün adliyeye giderken "Herkes parasını alacak, paralar Salih'te" ifadesini kullanmıştı.

Sedat Ocakçı, yeğeninin soğuk cüzdanla kaçtığını iddia ettikten kısa süre sonra kendisi de kaybolmuştu. Eşiyle birlikte yurtdışına kaçmak için hazırlanırken Adana'da yakalandılar.

KAYIPLARA KARIŞMIŞTI

Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı, yeğeni Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han'ın holdinge ait 5 milyar 123 milyon TL'lik soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtığını iddia etmişti. Paraları ödeyeceğini söyleyen ve o süreçte kayıplara karışan iş insanı Sedat Ocakçı'nın aylık yüzde 17'lik faiz verileceği vaadiyle paralar toplandığı ve bu şekilde büyük vurgun yaptığı öğrenilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise holding binasının girişindeki levhalar kaldırılınca ve binaya kiralık pankartı asılınca mağdurlar da ortaya çıkmış; evini ve arabasını satıp kredi çeken, elindeki paraları teslim eden mağdurlar ise Çiğli ilçesindeki Hira Danışmanlık Eğitim ve Yazılım önünde toplanmıştı.

Emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan

TUĞGENERAL DE TUTUKLANDI

DRON fabrikası kurma vaadiyle kısa sürede büyüyen ve Çiğli'de holding binası açan Sedat Ocakçı'nın 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen üsteğmen olduğu ortaya çıkmıştı. Adliyeye sevk edilenler arasında holdinge bağlı şirketlerden Metayıldız Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan da olduğu öğrenilmişti. Tutuklananlar arasında Alkan da bulunuyor.