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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 14 Şubat Çarşamba

İzmir'de elektrik kesintisi 14 Şubat Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik bugün İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. Hangi ilçede ne kadar süreli elektrik kesintileri yaşanacağı merak ediliyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 14 Şubat Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

GÖZDE AYVAZ
İzmir’de elektrik kesintisi 14 Şubat Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait kesintileri duyurdu. İşte 14 Şubat Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 14 Şubat Çarşamba

Saat : 10:00 - 16:00
BAYRAKLI / İZMİR
Manavkuyu ( 235. Sk. 234/1. Sk. 234. Sk. Mustafa Kemal Cd. Fatih Sultan Mehmet Cd. 236. Sk. )

Saat : 10:00 - 12:00
BERGAMA / İZMİR
Zeytindağ

Saat : 10:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Kazımdirik ( Mustafa Kemal Cd. 196. Sk. 195. Sk. )

Saat : 9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Kozağaç ( 234. Sk. 233. Sk. 232. Sk. 231. Sk. 229. Sk. 228/1. Sk. 223. Sk. 269/1. Sk. 269. Sk. 248. Sk. 238. Sk.

Saat : 9:00 - 10:00
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan

İzmir’de elektrik kesintisi 14 Şubat Çarşamba

Saat : 10:00 - 12:00
DIKILI / İZMİR
Çandarlı ( Konunç 21 Sk. 1000. Sk. 1109. Sk. Ayyıldız Asnur 9 Sk. Bergama Asfaltı Konunç 16 Konunç 17 Yıldızkent Konutları Çandarlı Tatil Köyü Yıldızkent Sk. Olgu 6 Sk. Konunç 14 Sk. Asnur 10 Sk Konunç 5 Sk. )

Saat : 17:00 - 20:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası

Saat : 9:00 - 17:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Çamlı

Saat : 9:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Kavacık ( KONAK KAVACIK ASFALTI KONAK KAVACIK ASFALTI 10029 10023 10020 10019 10016 10018 10014 10015 10011 10008 10007 Kavacık Konak Asfaltı Cd. 10024. Sk. 10022. Sk. 10021. Sk. 10017. Sk. 10013. Sk. 10012. Sk. 10010. Sk. 10009. Sk. 10006. Sk. 10005. Sk. 10004. Sk. 10003. Sk. 10002. Sk. 10001. Sk. )

Saat : 10:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Çambel ( 2525 2512 2509 2515 2518 2525 2525 2509 2511 2525 )

İzmir’de elektrik kesintisi 14 Şubat Çarşamba

Saat : 9:00 - 12:00
KONAK / İZMİR
Yeşildere ( 5319. Sk. 5333/1. Sk. 5333. Sk. 5333. Sk. 5328. Sk. 5328. Sk. 5327. Sk. 5319. Sk. 5314. Sk. 5314. Sk. 1118. Sk. 1118. Sk. 1083. Sk. 1083. Sk. 1079. Sk. 1079. Sk. 1078. Sk. Ballıkuyu 1078. Sk. 1039. Sk. 1039. Sk. 5327. Sk. 5326. Sk. 5326. Sk. 5325. Sk. 5325. Sk. 5324. Sk. 5324. Sk. 5323. Sk. 5323. Sk. 5322. Sk. 5322. Sk. Ballıkuyu Cd. Ballıkuyu Cd. Ballıkuyu 5354. Sk. 5354. Sk. 5333/1. Sk. )

Ballıkuyu ( 5317. Sk. 5317. Sk. 5315. Sk. 5315. Sk. Ballıkuyu 5319. Sk. 5319. Sk. Ballıkuyu )

Saat : 9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Kuyucak ( Yol Kuyucak Köyü İç Yolu Kuyucak Köyü MENDERES-ORHANLI YOLU )
Efemçukuru ( Efemçukuru Köyü İç Yolu Efem Çukuru Köyü Yolu EFEMÇUKURU )

Saat : 9:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Gölcük ( 439/3. Sk. 440. Sk. 441. Sk. 442. Sk. 445. Sk. 448. Sk. 9434. Sk. Şair Mehmet Akif Ersoy 9439. Sk. 439/2 318. Sk. 424. Sk. 429. Sk. 435. Sk. 438. Sk. 439/2. Sk. )
Yeşil Pınar ( 314. Sk. 317. Sk. 318. Sk. 441. Sk. 320 Şair Mehmet Akif Ersoy Mehmet Akif Ersoy Cd. 9315. Sk. )

İzmir’de elektrik kesintisi 14 Şubat Çarşamba

Saat : 10:00 - 16:00
ÖDEMIŞ / İZMİR
Konaklı
Ovakent ( Tire Ödemiş Yolu )

Saat : 9:00 - 17:00
SEFERIHISAR / İZMİR
Hıdırlık ( Errahman Cd. Itır Sk. Kervansaray Cd. Kocaçay Cd. Kurtuluş Cd. Kurtuluş Cd. 1. Çk. KUŞADASI Manolya Sk. Martı Sk. Melisa Sk. Menekşe Sk. NECAT HEPKON Pembe Evler Sitesi Sardunya Sk. Sevgi Sk. Site Yolu Tuzla Cd. Yasemin Sk. Yusuf Yılmaz Cd. Zümrüt Sk. İmbat Sk. İnönü Cd. İskele Cd. 2190 80/1 2198 39/4 2186/4 2184/9 )
Sığacık

Saat : 9:00 - 17:00
URLA / İZMİR
Barbaros ( 7023 7035/1 7021 7022 7030 7026 7012 7028 7028/1 Sk. 7021/1 7018 BARBAROS 7029 Sk. 7029. Sk. 7031/1 Sk. 7032 )
Kadıovacık ( 7032 )

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