İzmir’de elektrik kesintisi 14 Şubat Çarşamba

Saat : 10:00 - 12:00
DIKILI / İZMİR
Çandarlı ( Konunç 21 Sk. 1000. Sk. 1109. Sk. Ayyıldız Asnur 9 Sk. Bergama Asfaltı Konunç 16 Konunç 17 Yıldızkent Konutları Çandarlı Tatil Köyü Yıldızkent Sk. Olgu 6 Sk. Konunç 14 Sk. Asnur 10 Sk Konunç 5 Sk. )
Saat : 17:00 - 20:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası
Saat : 9:00 - 17:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Çamlı
Saat : 9:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Kavacık ( KONAK KAVACIK ASFALTI KONAK KAVACIK ASFALTI 10029 10023 10020 10019 10016 10018 10014 10015 10011 10008 10007 Kavacık Konak Asfaltı Cd. 10024. Sk. 10022. Sk. 10021. Sk. 10017. Sk. 10013. Sk. 10012. Sk. 10010. Sk. 10009. Sk. 10006. Sk. 10005. Sk. 10004. Sk. 10003. Sk. 10002. Sk. 10001. Sk. )
Saat : 10:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Çambel ( 2525 2512 2509 2515 2518 2525 2525 2509 2511 2525 )