  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Çeşme'de aranan 52 kaçağa baskın

Çeşme'de aranan 52 kaçağa baskın

HABER MERKEZİ
Çeşme’de aranan 52 kaçağa baskın
İZMİR'İN Çeşme ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 52 kişi denetimlerde yakalanarak gözaltına alındı. Kent genelinde yapılan kontrollerde, 8 bin 865 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Jandarma ve polis, sorgulamalar sırasında çeşitli suçlardan aranan 52 kişiyi yakaladı. Özellikle Çeşme girişlerinde denetim yapan polis ve jandarma, 4 bin 322 aracın sorgulamasını yaparken, 162 sürücü hakkında işlem yapıldı. 11 sürücü hakkında da alkollü araç kullanmaktan işlem yapan ekipler, toplam 737 bin 740 lira para cezası kesti
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA