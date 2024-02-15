Çeşme’de aranan 52 kaçağa baskın

İZMİR'İN Çeşme ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 52 kişi denetimlerde yakalanarak gözaltına alındı. Kent genelinde yapılan kontrollerde, 8 bin 865 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Jandarma ve polis, sorgulamalar sırasında çeşitli suçlardan aranan 52 kişiyi yakaladı. Özellikle Çeşme girişlerinde denetim yapan polis ve jandarma, 4 bin 322 aracın sorgulamasını yaparken, 162 sürücü hakkında işlem yapıldı. 11 sürücü hakkında da alkollü araç kullanmaktan işlem yapan ekipler, toplam 737 bin 740 lira para cezası kesti