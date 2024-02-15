İzmir’de eş zamanlı operasyon: Terör propagandası yapan 5 kişiye gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM/İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince; PKK/KCK-YPG/PYD ve sol terör örgütlerinin hakkında sosyal medya üzerinden propaganda yapan 9 şüpheli şahıs tespit edildi.

Şüphelilere yönelik bu sabah saatlerinde eş zamanlı olarak kentte operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde; 5 şüpheli adreslerinde tespit edilerek yakalanırken, 4 şüpheli şahsı ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.