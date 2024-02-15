Kırkpınar: Kimse işten çıkarılmayacak

AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Bilal Kırkpınar, Bayraklı Belediyesi yöneticileri tarafından emekçilere baskı yapıldığını söyledi. Kırkpınar, çalışanların huzurunun temin edileceğini ve hiçbir çalışanın siyasi görüşü üzerinden politika üretilmeyeceğini vurguladı. Belediye çalışanlarına seslenen Kırkpınar, "Müsterih olun. Belediyede çalışan herkes işine devam edecek" dedi.

Kırkpınar, "Belediye çalışanları gizli gizli bizi arıyor. Seçimde kullandığınız oyun fotoğrafı bize gelmediği takdirde kendinizi kapının önünde bulursunuz, diye tehdit ediliyorlar. Bu konu bize birçok farklı yerden geldi" dedi. Emekçilerin, emeği ve ekmeği üzerinden baskı görmesinin en hafif tabirle ahlak dışı olduğunu vurgulayan Kırkpınar, belediye başkanı seçilmesiyle birlikte hiçbir emekçinin baskı görmeyeceğini, huzur içinde çalışacağını dile getirdi.