  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Kırkpınar: Kimse işten çıkarılmayacak

Kırkpınar: Kimse işten çıkarılmayacak

HABER MERKEZİ
Kırkpınar: Kimse işten çıkarılmayacak

AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Bilal Kırkpınar, Bayraklı Belediyesi yöneticileri tarafından emekçilere baskı yapıldığını söyledi. Kırkpınar, çalışanların huzurunun temin edileceğini ve hiçbir çalışanın siyasi görüşü üzerinden politika üretilmeyeceğini vurguladı. Belediye çalışanlarına seslenen Kırkpınar, "Müsterih olun. Belediyede çalışan herkes işine devam edecek" dedi.

Kırkpınar, "Belediye çalışanları gizli gizli bizi arıyor. Seçimde kullandığınız oyun fotoğrafı bize gelmediği takdirde kendinizi kapının önünde bulursunuz, diye tehdit ediliyorlar. Bu konu bize birçok farklı yerden geldi" dedi. Emekçilerin, emeği ve ekmeği üzerinden baskı görmesinin en hafif tabirle ahlak dışı olduğunu vurgulayan Kırkpınar, belediye başkanı seçilmesiyle birlikte hiçbir emekçinin baskı görmeyeceğini, huzur içinde çalışacağını dile getirdi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA