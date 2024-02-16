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Haberler İzmir İzmir'de 'pes' dedirten olay! Postacı kılığında tebliğ var diyerek kapı kapı dolaşıp boş senet imzalattı

İzmir'de 'pes' dedirten olay! Postacı kılığında tebliğ var diyerek kapı kapı dolaşıp boş senet imzalattı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de kendisini postacı ya da kurye olarak tanıtan dolandırıcı, vatandaşlara tebliğlerinin olduğunu söyleyerek kurduğu düzenekle boş senetlere imza attırdı. Yakalanarak adliyeye sevk edilen dolandırıcı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA
İzmir’de ’pes’ dedirten olay! Postacı kılığında tebliğ var diyerek kapı kapı dolaşıp boş senet imzalattı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka'da "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla F.Y'yi yakaladı. Şüphelinin üst aramasında, çok sayıda imza bölümü kutucuk şeklinde kesilmiş zarf şeklinde evraklar ve altına yerleştirilmiş senetler ele geçirildi.

Kendisini postacı veya kurye olarak tanıtan zanlının vatandaşlara tebliğlerinin olduğunu ve imzalamaları gerektiğini söylediği, kutucuk şeklinde kesilmiş tebliğ zarfının altına sakladıkları senetleri imzalattırarak dolandırıcılık yaptığı öne sürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet yetkilileri, "pencere yöntemi" olarak da bilinen bu yöntemlerle sahtecilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyararak şüphelenilen durumlarla ilgili ihbarda bulunulmasını istedi.

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