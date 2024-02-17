Daltonlar çetesi, İzmir’de ’KAFES’lendi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kaydı bulunan ve yurt dışında olduğu tespit edilen, 'Can Dalton' olarak bilinen Beratcan Gökdemir'in liderliğini yaptığı suç örgütünü çökertmeye yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, suç örgütünün İzmir'de gerçekleştirdiği eylemlerle ilgili, örgüte maddi destek sağlayan, örgütle birlikte hareket eden ve örgütü suça teşvik ettiği tespit edilen şüphelilerin adresleri belirlendi. 16 Şubat günü İzmir merkezli Kütahya ve İstanbul illerinde 11 ev, 1 iş yeri ve 2 araca yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SİLAH SAĞLAYANLAR DA ENSELENDİ

Öte yandan, suç örgütüne ve diğer mafya yapılanmalarına silah sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik, Dikili Torbalı ve Menemen ilçelerinde operasyon yapıldı. Bu operasyonda da 3 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütüne yönelik gerçekleşen operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, 14 tabanca, 6 av tüfeği, 8 tabanca sürgüsü, 3 tetik mekanizması, 4 tabanca namlusu, 2 tabanca gövdesi, 1 tabanca kabzası, 4 tüfek namlusu, 1 tüfek kabzası, 328 fişek, 13 şarjör, 66 adet kartuş, 15,68 gram esrar maddesi ve 59 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.