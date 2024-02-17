İzmir’de elektrik kesintisi 17 Şubat Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan paylaşımda ilçe ilçe kesinti detayları duyuruldu. İşte 17 Şubat Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Saat : 9:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Gazi Osman Paşa ( 5460/2 5495. Sk. 5494. Sk. 5490/2 )
Saat : 10:00 - 14:00
BUCA / İZMİR
Yıldız ( Hoca Ahmet Yesevi 206/69. Sk. 206/68. Sk. 206/67. Sk. 206/37. Sk. 206/47. Sk. 206/48. Sk. 206/50. Sk. 206/58. Sk. 206/65. Sk. 206/66. Sk. 206/60. Sk. )
Atatürk ( 202/15. Sk. 202/17. Sk. 202/22. Sk. 202/23. Sk. 202/25. Sk. 202/26. Sk. 202/33. Sk. 202/38. Sk. 202/40. Sk. 202/46. Sk. 202/53. Sk. Hoca Ahmet Yesevi Cd. 202/11. Sk. 202/12. Sk. )
Buca Koop. ( 1403. Sk. 1407. Sk. 1408. Sk. 1409. Sk. 1412. Sk. AHMET PİRİŞTİNA )
Kuruçeşme ( 203/9. Sk. 206/50. Sk. )
Saat : 9:00 - 17:00
ÇEŞME / İZMİR
Ovacık ( 7400 Sk. 7400. Sk. KIZKAPANI Kızkapan sağlıkçılar sitesi yolu 7400 Kabaçelik Mevkii BALLIBAĞ MEVKİİ Özpamir Sitesi Özberil Sitesi Çağdaşkent Sitesi Yuvamkentsitesi Sutur Sitesi Sertur Sitesi )
Musalla ( Soğanlık Küme Evleri 7172 sk. )
Çakabey ( 2010/1. Sk. )
Alaçatı
Saat : 11:00 - 13:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Balatçık
Saat : 10:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Mareşal Fevzi Çakmak
Saat : 9:00 - 12:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Barış ( 5714/1. Sk. Şehit Pilot Volkan Koçyiğit 4502 4501. Sk. 4540. Sk. 4544. Sk. 4545. Sk. 4552. Sk. 4554. Sk. 4553. Sk. )
Bozyaka ( 3094. Sk. 3095. Sk. 3096. Sk. 3097. Sk. 3098. Sk. 5714/1. Sk. )
Uğur Mumcu ( 4132. Sk. 4135. Sk. 4136. Sk. 4137. Sk. 5714/1. Sk. 5757/22. Sk. 5757/28. Sk. 5757/30. Sk. 5757/32. Sk. 5757/34. Sk. 5757/35. Sk. 5757/36. Sk. 5757/39. Sk. 5757/40. Sk. 5757/42. Sk. 5757/45. Sk. )
Saat : 10:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
İnecik ( KAYNARPINAR KÜME EVLER Karaburun Yolu )
Kösedere ( Kayapınar Küme Evler Karaburun Yolu )
Saat : 11:00 - 14:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Yalı ( Ahmet Kemal Baysak 6514. Sk. )
Saat : 10:00 - 13:00
KONAK / İZMİR
Ballıkuyu ( 5315. Sk. 5315. Sk. 5317. Sk. 5317. Sk. 5319. Sk. 5319. Sk. Ballıkuyu Ballıkuyu )
Yeşildere ( 1039. Sk. 1039. Sk. 1078. Sk. 1078. Sk. 1079. Sk. 1079. Sk. 1083. Sk. 1083. Sk. 1118. Sk. 1118. Sk. 5314. Sk. 5314. Sk. 5319. Sk. 5319. Sk. 5322. Sk. 5322. Sk. 5323. Sk. 5323. Sk. 5324. Sk. 5324. Sk. 5325. Sk. 5325. Sk. 5326. Sk. 5326. Sk. 5327. Sk. 5327. Sk. 5328. Sk. 5328. Sk. 5333. Sk. 5333. Sk. 5333/1. Sk. 5333/1. Sk. 5354. Sk. 5354. Sk. Ballıkuyu Ballıkuyu Ballıkuyu Cd. Ballıkuyu Cd. )
Saat : 12:00 - 15:00
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Atatürk ( 4 )
Saat : 8:30 - 15:30
MENEMEN / İZMİR
Haykıran ( 800. Cd. )
Saat : 9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çamyayla ( Soğukpınar küme evleri YEŞİLDERE KÜME EVLERİ ÇAMYAYLA )
Horzum ( GENCER YAYLASI Horzum Köyü İç Yolu )
Saat : 10:00 - 15:30
TİRE / İZMİR
Atatürk ( İnönü Blv. Arzu Sk. Gençlik Cd. GÖLET )