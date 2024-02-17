İzmir’de elektrik kesintisi 17 Şubat Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan paylaşımda ilçe ilçe kesinti detayları duyuruldu. İşte 17 Şubat Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...