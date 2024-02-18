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Haberler İzmir AK Partili Tunç'tan ‘icraat’ vurgusu

AK Partili Tunç'tan ‘icraat’ vurgusu

HABER MERKEZİ
AK Partili Tunç’tan ‘icraat’ vurgusu
KARABAĞLAR AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç, vatandaşlarla buluşmaya ara vermeden devam ediyor. Uzun yıllar kaymakamlık yaptığı ilçede gittiği her mahallede vatandaşlarla sohbet ederek istek ve taleplerini dinleyen, Tunç, "Bu seçim yarışında ideolojimizi değil icraatlarımızı yarıştırıyoruz. Çünkü Karabağlar'da yaşayan hemşerilerimiz artık ilçemizde yollardan, parklara, konutlardan sosyal alanlara gelişim istiyor. Çocukların, gençlerin sosyalleşeceği alanlar istiyor. Bu gelişim isteği ile daha çok çalışıyoruz. Daha çok anlatıyoruz. Karabağlar'da güzel günlere az kaldı" diye konuştu. Sahada vatandaşların bahane ve söylemlere artık inanmadığını açıkça görüldüğünü söyleyen Tunç, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Hamza Dağ, Karabağlar'da Mehmet Sadık Tunç ile çocuklarımız, gençlerimiz için güçlü bir yönetim iradesi ortaya koymak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.
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