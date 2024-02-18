Daltonlar çetesinin üyeleri İzmir’de ‘kafes’lendi

KIRMIZI bültenle aranan ve 'Can Dalton' takma adını kullanan Beratcan Gökdemir'in liderliğini yaptığı 'Daltonlar Çetesi'ne İzmir Organize polisi tarafından operasyon gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığınca yürütülen KAFES-41 Operasyonu kapsamında, suç örgütüne yönelik İzmir merkezli 3 ilde gerçekleşen operasyonda toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, suç örgütüne ve diğer mafya yapılanmalarına silah sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik, Dikili Torbalı ve Menemen ilçelerinde operasyon yapıldı. Bu operasyonda da 3 şüpheli gözaltına alındı.