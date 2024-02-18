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Haberler İzmir Daltonlar çetesinin üyeleri İzmir'de ‘kafes’lendi

Daltonlar çetesinin üyeleri İzmir'de ‘kafes’lendi

HABER MERKEZİ
Daltonlar çetesinin üyeleri İzmir’de ‘kafes’lendi
KIRMIZI bültenle aranan ve 'Can Dalton' takma adını kullanan Beratcan Gökdemir'in liderliğini yaptığı 'Daltonlar Çetesi'ne İzmir Organize polisi tarafından operasyon gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığınca yürütülen KAFES-41 Operasyonu kapsamında, suç örgütüne yönelik İzmir merkezli 3 ilde gerçekleşen operasyonda toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, suç örgütüne ve diğer mafya yapılanmalarına silah sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik, Dikili Torbalı ve Menemen ilçelerinde operasyon yapıldı. Bu operasyonda da 3 şüpheli gözaltına alındı.
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