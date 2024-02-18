İzmir’de aynı dükkanda 69 gün arayla 2. yangın! Milyonlarca liralık zarar oluştu

"YANDIK, BİTTİK"

İş yeri 69 gün arayla 2. kez alevlere teslim olan işletme sahibi 53 yaşındaki Ahmet Dağ, "2 ay önce yandı burası. Elektrikten kaynaklı olarak düşündük. Demek ki sabotajmış. Bu yangını da sabotaj olarak düşünüyorum. Elektriği çok güzel yaptık, kaçağı yoktu. Şüphelendiğim durum var ama kişi olarak hiçbir kimse yok. Geçtiğimiz yangında 3-3,5 milyon TL o zaman zararım vardı. Şimdide 1-1,5 milyon TL zararım var. Şu an 2 milyon TL borcum var. Yandık, bittik. Bu işin peşini kesinlikle bırakmayacağım" dedi.

İtfaiye ekiplerince ilk belirlemelere göre yangının elektrik tesisatından çıkmış olabileceği değerlendirilirken, kundaklama şüphesi üzerine ise polis ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi.