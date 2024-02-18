İzmir’de elektrik kesintisi 18 Şubat Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte 18 Şubat Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...