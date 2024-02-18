İzmir’de elektrik kesintisi 18 Şubat Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte 18 Şubat Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...
Saat : 9:00 - 14:00
ALİAĞA / İZMİR
Kalabak ( 102 101 101 KALABAK CUMHURİYET Gül Sk. CİCİ GÖLET Sümbül Sk. 107 )
Hacıömerli ( İstiklal Cd. Yunus Emre Cd. Yavuz Sk. Sümbül Sk. Nergiz Sk. Menekşe Sk. Emek Cd. Deniz Sk. Cami Sk. Barbaros Sk. Atatürk Cd. Akasya Sk. 18/7 YUNUS EMRE ÇANAKKALE BEŞTEPE HACIÖMERLİ FATİH HACIÖMERLİ İNÖNÜ Hakan Sk HACIÖMERLİ İNÖNÜ Çanakkale Ana Yolu Cd. Yıldırım Sk. )
Saat : 9:00 - 11:00
BERGAMA / İZMİR
Gaziosmanpaşa ( Piri Reis Sk. )
Ulucamii ( Turan Sk. Tabak Köprü Cd. Sıtkıye Sk. Mithatpaşa Sk. Menekşe Çk. Kılıçaslan Sk. )
Turabey ( Üçkemer Cd. Yeni Mektep Sk. Pelin Sk. Onur Sk. Okul Cd. Metanet Cd. Göçmen Sk. Barış Sk. Adnan Menderes Blv. 4. Üçkemer Sk. 2. Göçmen Sk. 1. Göçmen Sk. )
Talatpaşa ( Şazelli Sk. Zafer Sk. Yeni Çk. Turan Sk. Tufan Taksim Cd. Tabak Çk. Tabak Köprü Çk. Tabak Köprü Cd. Saman Pazarı Sk. Saman Pazarı Mithatpaşa Sk. Mamut Paşa Çk. Mahmut Şevket Paşa Cd. KINIK Kılıçaslan Sk. Kılıç Ali Sk. Küçük Alan Sk. Kara Halil Sk. Kale Çk. Kale Sk. Kale Kadı Çk. Kadı Sk. )
Saat : 9:00 - 16:00
BEYDAĞ / İZMİR
Eğridere ( Kokarca Sk. KOKARCA )
Saat : 9:00 - 14:00
BORNOVA / İZMİR
Gökdere ( AKGÜL Güvercin Sk. Kale Sk. Nehir Sk. Çiğdem İnci Sk. Güvercin Gökdere Cd. Erdem Sk. Erdem Ceylan Sk. Akgül Sk. Akgül )
Saat : 9:00 - 14:00
BUCA / İZMİR
29 Ekim
Saat : 13:00 - 17:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Saat : 10:00 - 12:00
GAZİEMİR / İZMİR
Dokuz Eylül
Saat : 9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Kösedere ( Karaburun Yolu YUKARI BOYABAĞ )
Anbarseki
Saat : 12:00 - 13:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Zübeyde Hanım ( 7400/6. Sk. 7400/24. Sk. 7448/17. Sk. Şehit Nuri Yesugay Parkı İçi Yolu )
Saat : 13:00 - 21:00
KINIK / İZMİR
Dündarlı ( Dağıstan Köyü İç Yolu )
Poyracık
Yayakent ( YAYAKENT CUMHURİYET ESKİ DAĞISTAN ARAPLI BEŞİRLİ OSMANAĞA ÇİFTLİK araplı yayakent cumhuriyet CEVİZLİ GARAJ )
Saat : 13:00 - 21:00
KONAK / İZMİR
Saat : 10:00 - 12:00
MENDERES / İZMİR
Kısık ( 7702. Sk. 7714 SOK SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI Kısık Köyü Kısık Koy 7709/12 Adnan Menderes Havaalanı 7715. Sk. 7710. Sk. 7708. Sk. 7707. Sk. 7706. Sk. 7705. Sk. 7704. Sk. 7703. Sk. 7701. Sk. 7712 7715 7707 SOKAK 7711 sokak 7710/1 7709/4 sokak 7709/2 7709/6 sokak 7709/9 sokak 7709/1 sokak 7709/7 7709/3 7709/8 7709/5 7709/11 7709/10 7709/13 7709 SOKAK 7708 sokak 7700. Sk. )
Gölcükler ( 7709 sokak )