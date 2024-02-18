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İzmir'de özel harekat polisinin operasyonuyla yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de, cinayet suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.D. (32), özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalandı.

DHA
İzmir’de özel harekat polisinin operasyonuyla yakalandı

İzmir'de, cinayet suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.D. (32), özel harekatçıların da katıldığı operasyonla yakalandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'kasten öldürme' suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü E.D.'nin 75. Yıl Mahallesi'ndeki bir apartmanda saklandığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, gece saatlerinde özel harekatçıların desteği ile adrese operasyon düzenledi. E.D. ile ona yardım ettiği belirlenen R.A. ile B.İ.P. gözaltına alındı. Evde 1 tabanca ele geçilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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