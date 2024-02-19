Berber Fevzi’ye yazık oldu

İzmir'in Tire ilçesinde, bir eğlence mekanında çıkan kavgayı ayırmak isterken bacağından bıçaklanan evli ve 1 çocuk babası Fevzi Nacak (37) adlı berber, atardamarının parçalanması sonucu hayatını kaybetti. İzmir Tire'de iddiaya göre, bir eğlence mekanında arkadaşları ile sohbet edip eğlenen genç berber Fevzi Nacak, diğer müşteriler arasında çıkan kavgayı ayırmak istedi. Kavga esnasında Nacak bacağından bıçaklandı.Genç adam acilen hastaneye kaldırıldı. Fakat atardamarının parçalandığı öğrenilen Nacak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EŞİ HAMİLEYMİŞ

Öte yandan Nacak'ın 4 yaşında bir erkek çocuğu ve eşinin ise yaklaşık 5 aylık hamile olduğu bildirildi. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.