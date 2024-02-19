İzmir’de esrarengiz olay! 18 yaşındaki gencin cansız bedeni su kanalında bulundu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de dün gece saat 01.30 sıralarında Bornova ilçesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde iddiaya göre, su kanalından silah sesi geldiğini duyanları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kanalda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kimliğinin S.B. olduğu öğrenilen 18 yaşındaki erkek şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

S.B.'nin öldüğünü duyan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, olay yerinde yapılan incelemelerde S.B.'nin yakınında bir tabanca olduğu ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.