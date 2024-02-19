Kan takımının fedakar kaptanı

İzmir'de iki üniversite bitiren 136 ünitelik kan bağışıyla Türkiye kan ve trombosit bağış ilk rekortmeni olan Ahmet Bahadır Alpaslan, sayısız ödül ve plaket aldı. 'Baha Kaptan' olarak tanınan Alpaslan, kan ihtiyacı nedeniyle Türkiye'nin her kentinden telefon aldığını ve adeta ayaklı kan bankası görevi yürüten bir birey olarak büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Kan takımı kaptanı Alpaslan, kendi aracı ile hastanelere kan verecek gönülleri götürürken ayda ortalama 40-50 bin TL'ye yakın para harcadığını bunun asla sorun olmadığını dile getirdi.

'BU KONUDA YETERLİ BİLİNÇ YOK'

Ahmet Bahadır Alpaslan, 52 yıl önce 1972 yılında annesinin rahatsızlığı sırasında kan bulmakta yaşadıkları sıkıntı nedeniyle bağış yapmanın önemini kavradığını, o dönemden sonra düzenli olarak kan bağışında bulunmaya başladığını belirtti. Alpaslan, yılda 28 kez kan ve trombosit verilebildiğini, çok sık bağışta bulunması nedeniyle "Baha Kaptan" olarak tanındığını vurguladı. Alpaslan, Türk halkının kan bağışı konusunda yeterli bilinç düzeyinde olmadığını, insanların başlarına kötü bir olay gelmeden bağışın önemini anlamadığını ifade etti.

'ÖRNEK BAĞIŞÇI'

KIZILAY Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş, "Baha Kaptan yaştan dolayı kan verme konusunda emekli olduğu için söylüyorum, kemik yaşını bile küçültmek isteyen bir gönüllüdür. Bizim gönüllerimizi hepsinin koordinatörünü ve kaptanlığı yaptığı için de kendisine minnettarız. Ahmet Bahadır Alpaslan tüm Türkiye'ye değil dünyaya örnek olacak bir kan bağışçısıdır" dedi.

Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Doktor Barış Dolaş, "Ahmet Bahadır Alpaslan gibi gerçek bir gönüllüyü tanıdığım için çok şanslı bir Kızılay yöneticisiyim" diye konuştu.

Sayısız ödül ve plaket alan Alpaslan, "Şimdi de kan vermeye hazır bir ekip listemiz var. Bu benim için büyük mutluluk" dedi.