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Haberler İzmir Muhtar adayının evinden adeta cephanelik çıktı

Muhtar adayının evinden adeta cephanelik çıktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Karşıyaka ve Bayraklı'da 3 ayrı adrese yapılan operasyonda, silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerden birinin muhtar adayı olduğu ortaya çıktı.

İHA
Muhtar adayının evinden adeta cephanelik çıktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ç.U.'nun (31), babası M.U. (59) ve hanımı E.U. (32) ile birlikte, Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde yasa dışı silah ticareti ve imali yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan izinle şüphelilere ait 2 ev ve 1 iş yerine polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskında, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 8 şarjör, 69 fişek ve tabanca imalinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

MUHTAR ADAYI ÇIKTI

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayın şüphelilerinden Ç.U.'nun Bayraklı ilçesinde bulunan bir mahalleden muhtar adayı olduğu da ortaya çıktı.

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