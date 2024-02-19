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Haberler İzmir Notalarla gelen ödül

Notalarla gelen ödül

HABER MERKEZİ
Notalarla gelen ödül

ULUSLARARASI BAŞARI

İzmirli genç müzisyenler, Türkiye'nin gururu oldu. Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencileri Gizem Yaylacık ve Buse Ersöz, "22. Uluslararası Flutissimo Flüt Festivali" kapsamında düzenlenen flüt yarışmasında birincilik kazandı.

TÖREN FRANSA'DA YAPILDI

Başarılı öğrenciler, ödüllerini Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen törende aldı. Flüt eğitimi aldıkları Dr. Tuğçe Gökdemir'e teşekkür eden Yaylacık ve Ersöz, "İleride de uluslararası alanda ülkemizi temsil etmek istiyoruz" diye konuştular.

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