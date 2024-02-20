İzmir merkezli 6 ilde DEAŞ operasyonu! 8 kişi yakalandı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın gençlik yapılanması içerisinde olduğu suçlamasıyla 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ile MİT Başkanlığı desteğiyle İzmir merkezli Rize, Tokat, İstanbul, Manisa ve Kocaeli'de belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.