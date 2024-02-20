  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Muhtar adayı adam evini cephaneliğe dönüştürmüş

Muhtar adayı adam evini cephaneliğe dönüştürmüş

HABER MERKEZİ
Muhtar adayı adam evini cephaneliğe dönüştürmüş

İZMİR Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ç.U. (31) isimli bir şüphelinin, babası M.U. (59) ve hanımı E.U. (32) ile birlikte, Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde yasa dışı silah ticareti ve imali yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Savcılıktan alınan izinle şüphelilere ait 2 ev ve 1 iş yerine polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskında, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 8 şarjör, 69 fişek ve tabanca imalinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ç.U.'nun Bayraklı ilçesinde bulunan bir mahalleden muhtar adayı olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA