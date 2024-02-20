Muhtar adayı adam evini cephaneliğe dönüştürmüş

İZMİR Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ç.U. (31) isimli bir şüphelinin, babası M.U. (59) ve hanımı E.U. (32) ile birlikte, Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde yasa dışı silah ticareti ve imali yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Savcılıktan alınan izinle şüphelilere ait 2 ev ve 1 iş yerine polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskında, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 8 şarjör, 69 fişek ve tabanca imalinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ç.U.'nun Bayraklı ilçesinde bulunan bir mahalleden muhtar adayı olduğu öğrenildi.