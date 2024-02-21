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Haberler İzmir İzmir'de iki haftada 30 operasyon

İzmir'de iki haftada 30 operasyon

ŞENOL KANTÜRK
İzmir’de iki haftada 30 operasyon
İZMİR'DE 02 - 15 Şubat 2024 tarihleri arasında Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından toplam 30 operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 42 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Mevcutlu olarak mahkemeye sevk edilen 1 şüpheli şahıs ise tutuklandı. Yapılan operasyonlar neticesinde; ilimizde bulunan Aliağa, Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Foça, Gaziemir, Karabağlar, Konak, Menemen, Ödemiş, Selçuk ve Torbalı ilçelerinde; 6 ikamet, 14 işyeri, 7 araç, 5 depo, 3 şahsın üzerinde ve kargo gönderilerinde yapılan aramalarda, yaklaşık piyasa değeri 28.500.000 TL olan sahte içki, tütün, etil alkol gibi maddeler ele geçirildi.
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