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Haberler İzmir Kırmızı bültenle aranıyordu! İzmir'de yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu! İzmir'de yakalandı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de, Interpol tarafından uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan C.A., polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Mahkemeye çıkartılan C.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
Kırmızı bültenle aranıyordu! İzmir’de yakalandı

Son dakika İzmir haberleri...Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Almanya'da uyuşturucu madde ticareti suçuna karışan, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı ve İzmir'de suç faaliyetinde bulunduğu öğrenilen C.A.'nın adresini tespit etti.

Interpol Daire Başkanlığınca hakkında uluslararası uyuşturucu madde ticareti suçundan kırmızı bülten ile arandığı öğrenilen C.A. polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen C.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan C.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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